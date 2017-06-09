Otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Sakarya kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı D-100 Karayolu Gebeş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 KZ 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu. Takla atarak ters dönen otomobildeki sürücü ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

(Murat Hazer /İHA)