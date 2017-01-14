Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Otomobil durağa daldı ölü ve yaralılar var
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Otomobil durağa daldı ölü ve yaralılar var

BURSA'da bir otomobil durakta bekleyenlere çarpıp kaçtı. Feci kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu, 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Nilüfer Caddesi Çukurca yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 ZR 232 plakalı otomobil, durakta otobüs bekleyen kişilere çarptı.

Sürücü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kazada, Cihan Boğa, İsmail Sarı (41), Abdullah Yıldırım (52) ve aynı aileden Enes (7), Münise (39) ve Naziye Güleç (16) yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, Enes Güleç kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güleç ailesinin, diş hekimine gitmek için otobüs beklediği öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş ABD ve YPG açıklaması
'Bazılarınız kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş'
'Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin'
Günün özeti
'Barbarlık yapanlara millet cevabı sandıkta verecek'
Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları...
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteoroloji İstanbul hava durumu için saat verdi
Meteoroloji İstanbul hava durumu için saat verdi
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek
Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek
Teyze ve halaya da maaş geliyor
Teyze ve halaya da maaş geliyor
Bitlis'te son dakika çatışma şehit ve yaralı askerler var!
Bitlis'te son dakika çatışma şehit ve yaralı askerler var!
‘Karlov’un katili, FETÖ izini silmek için farklı cemaat ve gruplarda iz bırakmaya çalıştı’
‘Karlov’un katili, FETÖ izini silmek için farklı cemaat ve gruplarda iz bırakmaya çalıştı’
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş ABD ve YPG açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş ABD ve YPG açıklaması
'Bazılarınız kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş'
'Bazılarınız kalp krizi geçirmedim diye çok üzülmüş'
'Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin'
'Benden daha iyi yapacak varsa buyursun gelsin'
Günün özeti
Günün özeti
'Barbarlık yapanlara millet cevabı sandıkta verecek'
'Barbarlık yapanlara millet cevabı sandıkta verecek'
Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları...
Çöken binanın ayırdığı ikizlerin son anları...
Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde görüşülüyor
Anayasa değişiklik teklifinde 12. madde görüşülüyor
Esnafın park kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı
Esnafın park kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı
Tel örgülerin üzerinde atladı, tramvayın altında kaldı
Tel örgülerin üzerinde atladı, tramvayın altında kaldı
Denizli'de 6 ByLock'çu gözaltına alındı
Denizli'de 6 ByLock'çu gözaltına alındı
Şehit babasını asker selamıyla uğurladı
Şehit babasını asker selamıyla uğurladı
'Abdülhamid'in hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Erdoğan ve arkadaşlarıdır'
'Abdülhamid'in hayalini gerçeğe dönüştüren de onun torunları Erdoğan ve arkadaşlarıdır'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English