Otomobil direği devirip yan döndü: 2 yaralı

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otoyolda kontrolden çıkan bir araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobil yan dönerken, direk de tren yoluna devrildi. Feci kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, raylara devrilen direk de kaldırıldı.

