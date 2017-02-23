Otomobil direğe çarptı, ilçe elektriksiz kaldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, ilçenin büyük bölümü elektriksiz kaldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, ilçenin büyük bölümü elektriksiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Tosya ilçesinde meydana geldi. Üç Olukları mesire yerinden şehir merkezine doğru seyreden Hakan C. idaresindeki 37 KD 913 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra Tosya SGK müdürlüğünün duvarına çarptı. Trafik kazasında otomobil sürücüsü Hakan C. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilin çarptığı elektrik direği yan yatarken, ilçenin büyük bir kısmında yaklaşık 1 saat elektrik kesintisi yaşandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)