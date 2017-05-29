Otomobil dev geyiğe böyle çarptı

Dev geyiğin telef olduğu feci kaza kameraya böyle yansıdı.
Dev geyiğin telef olduğu feci kaza kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Rusya'dan. Aniden yola fırlayan dev geyiğe, hızla ilerleyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle geyik yol kenarına uçtu. Ön kısmında hasar oluşan otomobil ise biraz ileride sağa çekti. Hayvan olay yerinde telef olurken, tüm yaşananlarsa bir başka aracın kamerasına yansıdı.
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