Otomobil dereye uçtu : 1 ölü, 2 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Boğazkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Boğazkale istikametine giden Ahmet Ersoy yönetiminde ki 06 AU 4172 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak dereye uçtu. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak Muhtat Özdemir (42) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ahmet Ersoy ve diğer yolcu Muktalip Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulansla önce Sungurlu Devlet Hastanesi'ne burada yapılan ilk müdahalenin ardındanda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Muhtat Özdemir'in cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (Serkan Şansever /İHA)
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