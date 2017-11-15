15.11.2017 10:13 Otomobil çocuğa böyle çarptı

Eskişehir'de bir otomobilin karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve çocuğuna çarpması mobese kameralarına yansıdı. Eskişehir'de bir otomobilin karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve çocuğuna çarpması mobese kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve çocuğu, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Kaza anı saniye saniye mobese kamerası tarafından kaydedilirken, anne ve çocuktan önce karşıya geçen 2 kişi ise kazayı kıl payı atlattı. Kaza sonrası duramayan otomobil, aynı yönde seyir eden bir başka araca çarparak durabildi.

(İ;HA)

