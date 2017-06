Otomobil çocuğa böyle çarptı

Isparta'da bir otomobilin yola hızla fırlayan çocuğa çarpma anı otomobilin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Isparta'da 108. Cadde üzerinde U.G. isimli sürücü otomobiliyle seyir halindeyken, o anda otomobil fark etmeyip bir anda yola fırlayan çocuğa çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk sürükleniyor. Araç sürücüsü ve çevredekiler hemen çocuğun yanına koşup ambulans çağırıyor.

İşte o anlar otomobilin kamerasına an be an yansıyor. Sürücü de, kaza anını 'Kameran yoksa ve böyle kaza yaptıysan nasıl açıklayacaksın durumu?' başlığıyla video yükleme panelinde paylaşıyor. Kamerada otomobilin hızı saat 46 kilometre olarak görünüyor. Yani sürücü normal hız sınırları içinde seyrediyor. Yorumlarda da bunu belirtiyor. Sağlık ekiplerini müdahalesinin görüntülerde bulunmadığı kazada yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Ferhat Kaya/İHA)