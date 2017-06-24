Otomobil çaya uçtu: 2 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çaya devrilmesi sonucu araçta bulunan bir kadın ve 5 yaşındaki kızı boğularak hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çaya devrilmesi sonucu araçta bulunan bir kadın ve 5 yaşındaki kızı boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ali Akyıldız (55) yönetimindeki 43 HA 401 plakalı otomobil, Tavşanlı-Tunçbilek karayolunun 8. kilometresinde yol kenarındaki Adranos Çayı'na devrildi. Batan otomobilden hafif yaralı kurtulan sürücü Akyıldız, çevredeki vatandaşlardan gelini ve torununun otomobilden çıkamadığını söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ve çevredekilerin yardımıyla otomobil, halatla bağlanarak su kenarına çekildi.

Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan Şengül (29) ve 5 yaşındaki kızı Zehra Akyıldız'ın boğularak yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Sürücü Akyıldız'ın Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis memuru olarak görev yapan oğlunu ziyaret için yola çıktığı, bayram nedeniyle de gelini ve torununu yanında getirdiği öğrenildi. Anne ve kızın cesetleri, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Tuna İşleyen /İHA)