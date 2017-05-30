Otomobil çarpıp kaçtı: Anneanne yaralandı, torunu öldü

Tekirdağ'da bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anneanne ile toruna çarparak kaçtı. Kazada anneanne yaralandı, minik torunu ise hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da bir otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anneanne ile toruna çarparak kaçtı. Kazada anneanne yaralandı, minik torunu ise hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Malkara Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 23.00 sularında 67 yaşındaki anneanne A.G., 7 yaşındaki E.C. isimli torunuyla birlikte yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O sırada İstanbul istikametinden Malkara yönünde giden bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan anneanne ile torununa çarparak kayıplara karıştı. Kazayı gören diğer vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan A.G. ve ağır yaralanan torunu minik E.C. hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaza anını gören görgü tanıkları, "Direk vurdu kaçtı hiç bakmadı bile, hiç oralı bile olmadı. O kadar arkasından bağırdık çağırdık durmadı bastı gitti" dediler.

Olay yerine gelen polis ekipleri, meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıp, anneanne ile torununa çarparak kayıplara karışan otomobili arama çalışması başlattı.

Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan 7 yaşındaki minik kız çocuğu E.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenilirken, anneannesi A.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan hastaneye akın eden Minik E.C.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

(Halil Dağ / İHA)