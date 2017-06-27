Otomobil böyle uçtu

ABD'de sarhoş sürücünün yolculuğu, bu feci kazayla bitti.

ABD'de sarhoş sürücünün yolculuğu, bu feci kazayla bitti.

Uzun bir süre aracıyla karşı şeritte ilerleyen alkollü şahıs, kazaya adeta davetiye çıkarsa da diğer sürücülerin dikkati sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. En sonunda kendi şeridine geçen adam, artık sorunsuz şekilde seyahat edeceği sanıldığında yoldan çıktı. Yol kenarındaki yükseltiye çıkınca takla atan otomobil, ardından durdu. Araçta büyük çapta hasar oluşurken, sarhoş sürücü ise yaralandı.

