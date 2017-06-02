Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da bir otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da bir otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Ahmet Varol idaresindeki 23 AT 465 plakalı otomobil Elazığ istikametine doğru seyir halindeyken, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce refüjdeki ardından da köprüdeki demir bariyerlere çarparak takla attı.
Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çıkartırken, Yüksel Çınar'ın (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kurtarılan sürücü ile birlikte 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme yapmasının ardından Çınar'ın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
(Halil İbrahim Varlı /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Eroğlu, şehit Aydın'ın annesini ziyaret etti
Enes Kanter'in babası gözaltında
Antalyaspor, sahasında Gaziantespor'u yendi
Aykut Kocaman Konyaspor'a veda etti
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Tusk: 'ABD'nin kararı büyük hata'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Akın Öztürk: Zaten adamı da yakalayamamışlar!
Akın Öztürk: Zaten adamı da yakalayamamışlar!
Zekeriya Öz'ün ByLock mesajları ifşa oldu!
Zekeriya Öz'ün ByLock mesajları ifşa oldu!
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
ABD, PYD'ye verdiği silahların detayını Türkiye ile paylaşacak
ABD, PYD'ye verdiği silahların detayını Türkiye ile paylaşacak
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kahramanlık hikayesi
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kahramanlık hikayesi
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Eroğlu, şehit Aydın'ın annesini ziyaret etti
Bakan Eroğlu, şehit Aydın'ın annesini ziyaret etti
Enes Kanter'in babası gözaltında
Enes Kanter'in babası gözaltında
Antalyaspor, sahasında Gaziantespor'u yendi
Antalyaspor, sahasında Gaziantespor'u yendi
Aykut Kocaman Konyaspor'a veda etti
Aykut Kocaman Konyaspor'a veda etti
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Tusk: 'ABD'nin kararı büyük hata'
Tusk: 'ABD'nin kararı büyük hata'
Uçakta inanılmaz olay: Yolcunun akciğeri patladı
Uçakta inanılmaz olay: Yolcunun akciğeri patladı
Metruk evdeki göçük ekipleri alarma geçirdi
Metruk evdeki göçük ekipleri alarma geçirdi
Askeri araç takla attı: 8 yaralı
Askeri araç takla attı: 8 yaralı
Yemen'de 600 kişi koleradan öldü
Yemen'de 600 kişi koleradan öldü
Yanlış iğne 15 çocuğu canından etti
Yanlış iğne 15 çocuğu canından etti
Aziz Yıldırım hakkında flaş karar
Aziz Yıldırım hakkında flaş karar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English