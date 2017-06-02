Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da bir otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da bir otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Ahmet Varol idaresindeki 23 AT 465 plakalı otomobil Elazığ istikametine doğru seyir halindeyken, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce refüjdeki ardından da köprüdeki demir bariyerlere çarparak takla attı.

Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çıkartırken, Yüksel Çınar'ın (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kurtarılan sürücü ile birlikte 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme yapmasının ardından Çınar'ın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Halil İbrahim Varlı /İHA)