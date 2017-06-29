Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 105. kilometresi Dinar ilçesi girişinde meydana geldi. Mustafa Avcı yönetimindeki 03 BD 749 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 yaşındaki Barış Uyar hayatını kaybederken, sürücü Avcı ile birlikte çocuğun annesi Mücella Uyar, Neriman Avcı, Ayşe ve Bilge Okuyucu ise yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları otomobilde olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası çıkarılarak ambulanslarla Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

