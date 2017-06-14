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Otomobil bankaya girdi: 2 yaralı
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Otomobil bankaya girdi: 2 yaralı

Adana'da otoparkçı, park etmek için aldığı otomobille geri manevra yaparken bankaya girdi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Adana'da otoparkçı, park etmek için aldığı otomobille geri manevra yaparken bankaya girdi. Olayda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepabağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Tanoğlu otomobili ile avukatının bulunduğu iş merkezinin önüne geldi. Tanoğlu, otomobili otoparkçı Özkan Çullu'ya bırakıp avukatının yanına gitti. Park etmek üzere otomobili alan Çullu, bu sırada bir otomobil daha gelince geri geri gitmek istedi. Ancak Çullu, geri giderken fren yerine birden gaza basınca otomobil bankanın içine girdi. Olayda, banka önünde duran özel güvenlik elamanı ve sürücü Çullu yaralanırken banka şubesinde maddi hasar meydana geldi. Banka çalışanları ise işe başlarken yaşadıkları bu olaydan dolayı büyük şaşkınlık yaşadı.
Korkan bazı banka çalışanları kendilerini dışarı attı. Yaralanan Çullu ve özel güvenlik görevlisi hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobil ise bankanın içinde kaldı. Bankanın duvarında çatlaklar oluşurken, masa, sandalye, klima ve giriş kapısı kırıldı. Görevliler zarar tespit çalışması başlattı.

"BEN AVUKATA GİTTİM, OTOMOBİL BANKAYA HAVALE YAPMAYA GİRMİŞ"
Bu arada otomobilin bankaya girdiği haberini alan Murat Tanoğlu'na ise hemen olay yerine geldi. Otomobilini banka içinde görünce şaşıran Tanoğlu, "Ben avukatımın yanına geldim otomobili de park etmesi için otoparkçıya verdim. Ancak bir süre sonra otoprakçının otomobilim ile bankaya girdiği haberi geldi. Hemen olay yerine geldim olay gerçekmiş. Ben avukata gittim otomobilim bankaya havale yapmaya gitmiş. Burası Adana böyle olaylar oluyor, cana geleceğini mala gelsin" diyerek güldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobili bankadan çıkarmak için çalışma sürüyor.
(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya /İHA)

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