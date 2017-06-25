Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Elazığ'da bir otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da bir otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan kent merkezine seyir halinde olan O.K. idaresindeki 23 AK 858 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri Müdürlüğü lojmanlarının bahçesine uçtu.

Kazada, sürücü yara almazken eşi ile 3 aylık ve 6 yaşındaki çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme yaptı.

(Kamil Can Kılıç/İHA)