Otomobil ambulansa böyle çarptı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sireni çalan ambulansın kırmızı ışıkta geçtiği görülüyor. Ambulansı görmeyen otomobil de ambulansa çarpıyor. Kaza sonrası ambulans yoldan çıkarken, yol kenarındaki 2 kişiyse kazadan kıl payı kurtuluyor.
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