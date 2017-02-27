Otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin 300 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin 300 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinile bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Gülşen B. (53) idaresindeki 06 UU 014 plakalı otomobil, Kireçlik mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 300 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, Acil Durum Yönetim Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri 300 metrelik uçurumdan aşağıya inerek kazaya müdahale etti. Araçta sıkışan sürücü Gülşen B. AFAD ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, sedyeyle yaklaşık 300 metrelik kayalıklardan taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı sürücünün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Yasin Can / İHA)