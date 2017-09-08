08.09.2017 23:37 Otomobil 20 metrelik duvardan düştü: 1 ölü

Gümüşhane'de düğünden evine dönen şahsın kullandığı otomobil 20 metrelik istinat duvarından düştü. Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Gümüşhane'de düğünden evine dönen şahsın kullandığı otomobil 20 metrelik istinat duvarından düştü. Otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Tekke köyünde yaşayan Ali Soydaş (53), köy düğününden 28 TK 722 plakalı otomobiliyle evine dönerken Türkmenler Mahallesi mevkiinde aracının hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan park halindeki 59 FL 872 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki istinat duvarından karayoluna düştü. Düşen aracında sıkışan ve aracında tek başına olduğu öğrenilen sürücü Soydaş, olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Recep Ergin / İHA)

