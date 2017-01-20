'Otomatik katılım, 2017’de ekonomiye pozitif katkı sağlayacak!'

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, sektör olarak gerek fon gerekse katılımcı sayısı bakımından başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını söyledi. Obalı, “Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla katılımcı sayısının 6 milyon 625 bini, toplanan fon miktarının da 60.8 milyar lirayı aştığını görüyoruz” dedi.

2017 yılında yürürlüğe giren otomatik katılım uygulamasının da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dâhil olma algısını güçlendireceğini vurgulayan Obalı, “Otomatik katılım; tasarruf oranlarını artırmak, ürünü tabana yaymak ve bireylerin refah düzeylerini emeklilik dönemlerinde de korumak gibi üç ana amaç üzerine kuruldu. Otomatik katılım, fonları büyütmemizde, dolayısıyla piyasaların stabilizasyonu ve derinleşmesi anlamında çok önemli bir rol oynayacak. Sistem hem portföy hem de fon büyüklüğü açısından hızlı bir büyüme gösterecektir. Ocak ayında 2 milyon, nisan ayında 4 milyon ve temmuz ayında da 1.5 milyon kişi kademeli olarak sisteme dâhil olacak. Bu katılımlarla birlikte sektördeki gelişim Türkiye ekonomisine de pozitif katkı sağlayacaktır” görüşünü kaydetti.

‘İŞVERENLER OPERASYONEL KOLAYLIĞA BAKIYORLAR'

Vakıf Emeklilik Otomatik BES online platformunu İK profesyonellerinin hizmetine sunduklarını dile getiren Obalı, şöyle devam etti: “Vakıf Emeklilik olarak otomatik katılım sürecinde teknolojiyi işin içine katarak çağrı merkezi, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimi gibi konularda 360 derecelik bir vizyon belirledik. Sektörde mobil şube hizmetini sunan ilk markayız. Müşterilerimize mobilden, internetten, çağrı merkezinden ya da danışmanlarımız aracılığı ile yüz yüze istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimiz çağrı merkezimizden birkaç tuşla tüm işlemlerini yapabilecek. Kurduğumuz özel OKS hattı; 0850 222 9 OKS de önemli bir fark oldu. Bu hat ile çalışanlara ve İK profesyonellerine Otomatik BES ile ilgili tüm konularda destek oluyoruz. Yine WhatsApp şubemizi de geçen yıl hizmete açtık. Müşterilerimiz WhatsApp uygulaması ile direkt olarak müşteri temsilcilerimiz ile yazışarak işlem yapabiliyor. Otomatik katılım ile sisteme girecek firmalara özel Otomatik BES Şube ve tasarladık. Ayrıca fon seçiminde interaktif SMS ve lokasyonda ise danışman desteği sağlıyoruz. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra insan faktörünün ve yüz yüze iletişimin de hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını düşünüyoruz.”

‘HAZİNE HİZMET KALİTESİNİ ÇOK ÖNEMSİYOR'

Hazine Müsteşarlığı'nın otomatik katılımda, çalışana sağlanan avantajların yanı sıra hizmet kalitesini de çok önemsediğini belirten Özgür Obalı, bu konuda Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na madde eklendiğini söyledi. Obalı, “Bu madde ile işverenin şirket seçiminde çalışana sağlanan avantajları (plan kapsamında çalışana sunulan ek faydalar, fondan yapılan kesintiler vb.) dikkate almasının yanı sıra hizmet kalitesini de göz önünde bulundurması gerekiyor” dedi.

‘SEKTÖRÜN ÜZERİNDE BÜYÜDÜK'

2016 yılını şirketleri açısından değerlendiren Özgür Obalı, her yıl sektörün üzerinde büyüyen Vakıf Emeklilik'in 2016 yılında da kurum ilke ve değerleriyle sektörün önemli oyuncuları arasında yer alma geleneğini sürdürdüğünü ifade etti. 30 Aralık 2016 tarihli verilere göre Vakıf Emeklilik'in toplam fon büyüklüğünün 1.2 milyar lira artışla yaklaşık 4.7 milyar lira olarak gerçekleştiğini vurgulayan Obalı, şöyle devam etti: “Pazar payımız ise %7.92 seviyesine yükseldi. Her yıl artan bir pazar payımız var. Katkı payı tutarlarına baktığımızda ise; şirketimiz, 722 milyon liralık katkı payı üretimiyle toplamda 3.59 milyar liraya yakın bir katkı payı tutarına ulaştı. Katkı payı tutarı pazar payımız da tıpkı fon büyüklüğünde olduğu gibi sürekli yükselen bir grafiğe sahip. Pazar payımız 30 Aralık 2016 tarihi itibarıyla %8 bandına gelmiş durumdadır. Toplam katılımcı sayımız ise 466 bini aştı.”

‘FAİZSİZ FONLARDA 2016'YI LİDER KAPATTIK'

Sektörde ilk faizsiz fonu kuran şirketlerden biri olduklarını da hatırlatan Obalı, “BES sektöründe 60 milyar lirayı aşan fon büyüklüğünde %5.96 pay ile 3 milyar 625 milyon liralık faizsiz fon büyüklüğü bulunmaktadır. Vakıf Emeklilik olarak 6 adet faizsiz fonumuz ile 762 milyon liraya yaklaşan fon büyüklüğü ve %21 pazar payı ile bu alanda 2016 yılını lider kapattık” dedi.