Otogaza zam geldi

Otogazın litre fiyatına gece yarısından itibaren olmak üzere 4 kuruş zam yapıldı.

Otogazın litre fiyatına gece yarısından itibaren olmak üzere 4 kuruş zam yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 4 kuruş zam yapıldı. Yapılan zammın ardından otogazın litresi ortalama İstanbul ve İzmir'de 3,07 liradan 3,11 liraya, Ankara'da da 3,11 liradan 3,15 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

