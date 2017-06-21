Otogarlarda bayram yoğunluğu başladı

Denizli'de okulların kapanması ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle otobüs biletleri tükendi.
Denizli'de okulların kapanması ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle otobüs biletleri tükendi. Denizli'de, Ramazan Bayramını şehir dışında geçirecek vatandaşlar seyahat firmalarına akın ederken, biletlerini son günlere bırakanlar içinse kötü haber geldi. Seyahat firması yetkilileri, uzak şehirlere giden otobüslerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını belirtti. Bayramı memleketlerinde geçirecek vatandaşlar, otogarı doldurarak otobüslerin hareket saatini beklemeye başladı. Firmalar bilet bulamayan vatandaşların mağdur olmaması için ek seferler koydu. Ek seferlerin bayram ve bayramdan sonraki haftaya kadar süreceği belirtildi. Firma yetkilileri, sezonun açılması ile birlikte bilet fiyatlarında artış olduğunu belirterek bu artışın bayramdaki dolulukla ilgisi olmadığını savundu. Öte yandan yolcular güvenlik kontrolünden geçerken, güvenlikçiler de valiz ve kolilerde el dedektörü ile arama yapıyor.
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