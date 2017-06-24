Otogardaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Bayram tatilinin başlamasıyla memleketlerine ve tatile gidecek olan vatandaşlar otogara akın etti. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi.
Bayram tatilinin başlamasıyla memleketlerine ve tatile gidecek olan vatandaşlar otogara akın etti. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yolcu yoğunluğu başladı. İstanbul'dan memleketlerine ve tatile gidecek olan vatandaşları taşıyan otobüsler, otogarda metrelerce kuyruk oluşturdu. Yoğun trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde otogara yolcu almak için giren araçların oluşturduğu kuyruk görülüyor. Öte yandan otobüsler otogar içinde ilerlemekte güçlük çekiyor. (Serdal Altıntepe/İHA)
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