Otogarda 'kan davası' cinayeti kamerada

Erzurum otogarında bir kişi, kan davalıları tarafından vurularak öldürüldü. O anlarsa anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum otogarında bir kişi, kan davalıları tarafından vurularak öldürüldü. O anlarsa anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakutiye ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki şehirlerarası Erzurum otogarında otobüslerin park edildiği peron yakınında bekleyen Melik Kurt'un (44), yanına yaklaşan Enis A. tarafından tabanca ile vurulmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otogardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncemeler sonucu Kurt'un, Enis A. tarafından tabanca ile vurulma anının da yer aldığı görüntülere ulaşıldı. Görüntülerin detaylı incelenmesi sonucu, saldırgan Enis A'nın olay öncesi otogarın peron kısmına gelip bir süre burada bekleyen Kurt'u takip ettiği gözlendi.

Zaman zaman da telefonla konuştuğu saptanan Enis A'nın olay sırasında ise arkasından koştuğu Kurt'u önce montunun iç cebinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurarak yere düşürdüğü, ardından da kafasına birkaç el ateş açarak öldürdüğü görüldü.

Enis A'nın çevredekilerin endişeli anlar yaşadığı saldırı sonrası ise koşarak otogardan kaçması görüntülere yansıdı.

Görüntülerde ayrıca otogara ağabeyiyle birlikte cinayetten yaklaşık iki saat önce gelen zanlının, belindeki tabancayı x-ray cihazından ve özel güvenlik görevlisinin kontrolünden çok rahat bir şekilde geçirdiği, daha sonra da hasmına kurşun yağdırdığı yansıdı.

Olay sonrası görgü tanıklarının ihbarıyla harekete geçen Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce otogar yakınındaki arazide yakalanan Enis A. ve ağabeyi Fehim A'nın da polisteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolü sonrası Erzurum Adliyesine sevk edildi.

İki zanlı da "planlı tasarımlı kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevine gönderildi.



CİNAYETLE İLGİLİ EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğünden şu açıklama yapıldı:

"Otogarda Melik Kurt isimli şahıs, şüpheli Enis A. tarafından vurularak öldürüldü. Olaya müteakip ekiplerimiz otogar çevresinde bulunan Çiftlik Köyü istikametine doğru boş arazide yaya olarak kaçan şüpheli Enis A., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile sanayi istikametine doğru kaçan diğer şüpheli ağabeyi Fehim A. da kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden Enis A. ile yapılan şifai görüşmede; olayın ilk olarak 1995 yılında amcası tarafından Haydar Kurt isimli şahsın öldürülmesi sonrası 1996 yılında Kurt ailesi tarafından babası Musa A. ve amcası Halis A.'nin İzmir Otogarında öldürüldüğü, olaydan dolayı cezaevine Mehzeher Kurt ve Haydar Kurt isimli şahısların girdiği, kendisi 2012 yılında İstanbul Pendik'te inşaat işinde çalışırken Erzurumlular Kahvehanesi olarak bilinen yerde bulunduğu sırada maktül Melik Kurt isimli şahıs kahveye gelerek 1996 yılındaki cinayet olayını kendisinin planladığını anlattığını A. ailesini ben bitirdim demesi üzerine şüpheli Enis A. isimli şahıs 'sen kimlerden bahsediyorsun' şeklinde tepki gösterdiğinde Melik Kurt'un sen kimsin? Kimlerdensin ? şeklinde sorular sorduğunu ve öldürülen Musa A. isimli şahsın oğlu olduğunu öğrendiği, şüpheli Enis A. bu olaydan sonra belirtilen kahvehaneden herhangi bir olay yaşamadan ayrıldığını köyüne geri gelerek konuyu ağabeyi ve kardeşlerine anlattığını, ağabeyi Fehim A.'nın 'olayın üstünden 20 yıl geçmiş kapat bu konuyu bir daha açma' demek suretiyle anlattıklarına ilgisiz kaldığını, ancak kendisinin maktul Melik Kurt isimli şahsın zaman zaman köye gelerek kendisine manalı şekilde davranışlarda bulunduğunu bu durumu hazmedemediği için 2015 yılı içerisinde Diyarbakırlı olduklarını bildiği isimlerini hatırlamadığı inşaat işçilerinden 3 bin 500 TL karşılığında tabanca aldığını, sabah saat 08. 00'da köyden ayrılarak il merkezine geldiğini daha sonrada otogara geçtiğini ağabeyleriyle tartışması neticesinde moralinin bozuk olduğunu ve İstanbul'a gitme niyetiyle otogara gittiğini bu sırada tuvaletten Melik Kurt'un çıktığını gördüğünü kendisinin sırtını döndüğünü bir müddet sonra otogar içerisinde yüz yüze geldiklerini ancak maktulün kendisine hiçbir tavır ve kale olmaz tutum sergilemesi üzerine belinden çıkardığı silah ile sırtı dönük vaziyette iken bir anlık kararla olayı gerçekleştirdiğini olay anında silahında 4 adet dolu fişek bulunduğunu ve tam olarak kaç tane sıktığını hatırlamadığını beyan etmiştir."

(Doğa Alca - Selçuk Kaya/İHA)