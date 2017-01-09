09.01.2017 14:57 Otogarda 12 kilo esrar ele geçirildi

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde yapılan arama çalışmalarında, 12 kilo 229 gram esrar maddesi ve 2 kilo 133 gram (11 bin 250 adet) uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde yapılan arama çalışmalarında, 12 kilo 229 gram esrar maddesi ve 2 kilo 133 gram (11 bin 250 adet) uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda 12 bin 229 gram esrar maddesi, 3 bin 325 gram marok (fas kubarı) esrar maddesi, 2.25 gram eroin maddesi, 2 bin 133 gram (11 bin 250 adet) uyuşturucu hap, 120 gram sayılamayan (kırılmış) uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 3'ü Suriye uyruklu olan 12 şüpheli şahıs yakalandı.



