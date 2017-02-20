Otobüsler çarpıştı: 6 ölü, 15 yaralı

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır-Aralık karayolu üzerinde iki otobüsün çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin de yaralandığını söyledi.
Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır-Aralık karayolu üzerinde iki otobüsün çarpışması sonucu ilk bilgilere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin de yaralandığını söyledi. (Ercan Tunç / İHA)
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