Otobüs tıra çarptı: 2 ölü, 30 yaralı

Elazığ'da bir yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Elazığ'da bir yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bursa'dan Van'a gitmek için yola çıkan Zafer Üstün yönetimindeki 34 ZZ 6516 plakalı yolcu otobüsü Karakoçan ilçesini 5 kilometre geçtikten sonra önünde seyreden 33 FH 380 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada yolculardan Mehmet Senar Sekin olay yerinde, Mustafa Olgun ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada otobüste bulunan 30 yolcu ise yaralandı. Yaralılardan 10'u Bingöl'deki hastanelere, 20'si ise Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma, polis ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan otobüs sürücüsünün, ilk ifadesinde, güneşin karşıdan gözünü alması sonucu tıra arkadan çarptığını söylediği öğrenildi. Kaza yerinde araçların kaldırılma çalışması sürerken, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

