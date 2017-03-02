Otobüs şoförü Kütahya'yı 'büyükşehir' ilan etti

Kütahya'da bir şoför, aracına yanlışlıkla yazılan yazı sebebiyle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kütahya'da bir şoför, aracına yanlışlıkla yazılan yazı sebebiyle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Alınan bilgiye göre, Lütfi Utuğlu isimli Özel Halk Otobüsü işletmecisi, Denizli'den otobüs aldı. Utuğlu, aldığı otobüsü firmanın tabelacısına götürdü. Burada firma yetkilileri, satılan aracın ön ve arka kısmına yanlışlıkla "Kütahya Büyükşehir Belediyesi, Özel Toplu Taşıma Aracı" yazdırdı. Yanlışlığı fark eden Utuğulu, "Kütahya ilerine nasıl olma büyükşehir olacak, yazıyı değiştirmeye gerek yok" diyerek Kütahya'ya döndü. Utuğlu, "Bu yazı Kütahyamıza bir katkım olsun diye yazı sildirmedi. Müşterilerim, 'Kütahya artık büyükşehir olmuş' diye espri yapıyorlar. Ben otobüsümle birlikte büyükşehir olmaya hazırım" dedi.

Kütahya Minübüsçüler Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Güdücü de, "Bilindiği gibi Kütahya büyükşehir olmaya aday. 40 gün ne dersen o olurmuş, Lütfi Utuğlu kardeşimiz yanlışlıkla da olsa bir öncülük yapmıştır. Kendisini oda başkanı olarak kutluyorum" diye konuştu.

(Hüseyin Efe / İHA)