Otobüs şoförlerinden etekli protesto

Fransa'nın Nantes kentinde otobüs şoförleri, aşırı sıcak havalar nedeniyle şort giymeyi talep etti. Talep reddedilince şoförler, etek giyerek protesto etti.

Fransa'nın Nantes kentinde otobüs şoförleri, aşırı sıcak havalar nedeniyle şort giymeyi talep etti. Talep reddedilince şoförler, etek giyerek protesto etti.

Fransa'nın Nantes kentinde otobüs ve tramvay şirketi Semitan'ın şoförlerin sıcak havalar nedeniyle şort giymeyi talep etti. Şoförlerin şort giyme talebinin reddedilmesi üzerine etek giyerek kararı protesto etti. çalıştı. Şoförler başvurdukları sendikanın öncülüğünde etek giyerek çalıştı.

CFDT Sendika Temsilcisi Gabriel Magner "Kadın iş arkadaşlarımızın eteği var, bizim ona benzer bir şeye iznimiz yok. 2013'ten beri bunun için mücadele veriyoruz ama şirket marka imajını korumak istiyor" dedi.

Araç içerisinde sıcaklığın bazen 50 dereceyi aştığını anlatan temsilci, "Zaten zor şartlarda saldırı tehditleri ile yaşıyoruz hep. Bu isteğimizin kabul edilmesi birazcık da olsa rahatlatır bizi" açıklamasını yaptı.

(Özlem Kaplan / İHA)