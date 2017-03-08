Otobüs kazasında yaralanan kadın, o anları anlattı

Bursa'da dün 7 kadın işçinin öldüğü, 39 kişinin de yaralandığı otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan Nurdan Yılmaz, dehşet anlarını anlattı.

Bursa'da dün 7 kadın işçinin öldüğü, 39 kişinin de yaralandığı otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan Nurdan Yılmaz, dehşet anlarını anlattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Türkiye'yi yasa boğan otobüs kazasında hayatlarını kaybeden 7 kadın işçiden geriye dram dolu hayat hikayeleri kalırken, yaralı olarak kurtulan 35 yaşındaki Nurdan Yılmaz ise dehşet anlarını anlattı. Ankara'daki kadın kurultayına gitmek için Türk Metal Sendikası sosyal tesisleri önünden saat 10.00 civarında hareket ettiklerini belirten 2 çocuk annesi Yılmaz, "Çok hızlı değildi. Biz arkadaşlarımla sohbet halindeydik. Arabanın hızlı olduğunu hissetmedim. Önce otobüs bir sarsıldı. Ben takla atıyor zannettim. Ama olduğu yerde sürüklenmiş sanırım. Kendi imkanlarımla çıktım. Yanımdaki arkadaşlarım vefat ettiler. Ben şanslıydım, kendim çıkabildim. Benim çıktığım bir otobüste yanımdaki arkadaşımın öleceğini tahmin etmiyordum. Çıktım, dolaştım, etrafa baktım. Manzara çok kötüydü. Çok ağır yaralılar vardı. Ölen arkadaşlarımın durumu çok kötüydü. Halime şükrediyorum. Bilemezdik böyle olacağını" diye konuştu.

"Rabbim beni çocuklarıma bağışladı" diyen Nurdan Yılmaz, "2 kızım var. Ayrılırken buruk ayrılmıştım. İlk defa çocuklarımdan ayrı olarak şehir dışına çıkıyordum. Hep çocuklara bir şey olacak korkusu yaşıyordum, kendime bir şey olacağı aklıma gelmemişti. Hüzünlü ayrılmıştık evden. Sanki gidemeyeceğimi hissetmiş gibiydi. Arkadaşlarımın başına gelenlerden sonra çok şükrediyorum halime. Yaralı olanların içinde de durumu çok kötü olan arkadaşlarım var" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da aileyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

(Abdullah Çibir/İHA)