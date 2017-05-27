Otobüs ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Ankara Çubuk'ta Halk Otobüsü ile belediye kamyonunun çarpışması sonucu, 10 yolcu yaralandı.

Ankara Çubuk'ta Halk Otobüsü ile belediye kamyonunun çarpışması sonucu, 10 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çubuk-Ankara karayolu üzeri Sünlü Mevkiinde Hamdi Şekerci yönetimindeki 06 CFZ 02 plakalı belediyeye ait damperli kamyona Ahmet Özdemir idaresindeki 06 DA 4961 plakalı EGO'ya ait halk otobüsü arkadan çarptı.

Büyük bir faciadan dönüldüğü kazada, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon benzinlikteki pompalara çarpmaktan son anda kurtuldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(Neslihan Demirer/İHA)