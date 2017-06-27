Otobüs çarptı, ayağa kalkıp yürüdü

Otobüsün çarptığı adam ayağa kalkıp yoluna devam etti.

Otobüsün çarptığı adam ayağa kalkıp yoluna devam etti.

İlginç olay İngiltere'de meydana geldi. Viraja hızlı giren 2 katlı otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki yayaya çarpıyor.Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan adam hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak dükkana girerken o anlar güvenlik kamerasınca kaydediliyor.

