Otobüs çarptı, ayağa kalkıp yürüdü

Otobüsün çarptığı adam ayağa kalkıp yoluna devam etti.
Otobüsün çarptığı adam ayağa kalkıp yoluna devam etti. İlginç olay İngiltere'de meydana geldi. Viraja hızlı giren 2 katlı otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki yayaya çarpıyor.Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan adam hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak dükkana girerken o anlar güvenlik kamerasınca kaydediliyor.
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