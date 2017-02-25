Otobüs araçların arasına daldı

Otobüs önünde seyreden araçların içine daldı.

Otobüs önünde seyreden araçların içine daldı.

Hindistan'da bir yolcu otobüsü, önünde seyreden triportör ile motosikletlilerin arasına daldı. Otobüs önüne kattığı araçları metrelerce sürüklerken kaza anı görüntülere de yansıdı.

