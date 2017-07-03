Oto yıkamacıdan vatandaşlara serinletme hizmeti

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Gaziantep'te, bir oto yıkamacı vatandaşlara bedava serinletme hizmeti veriyor.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Gaziantep'te, bir oto yıkamacı vatandaşlara bedava serinletme hizmeti veriyor.

Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu gibi Gaziantep'te de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle, vatandaşlar serinlemek için birçok yol deniyor. Müşterilerinin 40 derecenin üstündeki hava sıcaklığından bunaldığını gören oto yıkamacı Fatih Eren, bedava serinlik hizmeti başlattı. Sıcaktan bunalan vatandaşları tazyikli suyla serinleten oto yıkama işletmecisi Fatih Eren, kedi, köpek gibi sıcak havadan bunalan hayvanları da tazyikli suyla serinletiyor.

Serinlemeye gelen vatandaşlar, havanın çok sıcak olduğunu, araba klimasının bile yetersiz kaldığını, bundan dolayı böyle serinlemeye çalıştıklarını ve bu hizmeti verenlere teşekkür ettiklerini söyledi.

Oto yıkamacı Fatih eren ise vatandaşların sıcaktan bunaldığını görünce böyle bir yol denediğini söyledi. Müşterilerinin memnun kaldığını belirten Eren, "Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerindedir. Arabasını yıkatmaya gelen müşteriler, lüks araçlarına rağmen klimanın serinletmediğini söylüyorlar. Ben de onlara tazyikli su tutarak serinletiyorum. Vatandaşlar serinlediği için bana teşekkür ediyor" dedi.



"SOKAK HAYVANLARINI DA SERİNLETİYORUM"

Sokak hayvanlarını da serinlettiğini söyleyen Fatih Eren, "Hava sıcaklığından sadece insanlar etkilenmiyor. Hayvanlar da sıcaktan bunalıyor. Özellikle başıboş hayvanlar öğle saatlerinde havanın en sıcak olduğu vakitte buralarda dolanıyor. Biz de bu hayvanları tazyikli suyla serinletiyoruz" diye konuştu.

(Lider Olgun - Mehmet Bulut / İHA)