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Oto hırsızlığı çekesi çökertildi: 6 gözaltı
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Oto hırsızlığı çekesi çökertildi: 6 gözaltı

Samsun polisinin oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli, 20 çalıntı araçla yakalandı.

Samsun polisinin oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli, 20 çalıntı araçla yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenledi operasyonda, Ş.Ş.'yi İstanbul'da, İ.B., M.B., T.A., Ş.K. ve H.Y.'yi Samsun'un Terme ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis söz konusu şahısların change yaparak sattıkları tespit edilen 18 transit kamyonet, 1 minibüs ile 1 transportur aracı Trabzon, Giresun, Tokat, Amasya, Samsun ve Kütahya illerinde ele geçirdi. Söz konusu araçların 2009-2012 yıllara arasında çalındığı tespit edildi. Yapılan araştırmada 3 aracın İstanbul'dan, 1 aracın da Ordu'nun Ünye ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Ele geçen ve change yapılan 17 aracın ise incelemesinin devam ettiği öğrenildi.
Ayrıca operasyon kapsamında daha önce 4 kişinin yakalanarak tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi. Çalıntı transportor aracın Interpol ile yapılan yazışma sonucu 2010 yılından İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek, örgüt faaliyetleri çerçevesinde oto hırsızlığı, sahtecilik, kamu kurumlarını aracı kılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık, suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi ile mala zarar vermek" suçlarından Terme Adliyesine sevk edildi.
(Muammer Ay/İHA)

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