Oto faresi güvenlik kamerasına takıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oto hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oto hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Çağlar Taş'a ait hususi otomobil, 21 Ocak tarihinde fabrikadan çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 11.00 ile 11.30 arasında görüntülenen hırsız, önce fabrikaya girip Çağlar Taş'a ait otomobilin anahtarını ve ruhsatını dolabından aldıktan sonra, Örnekköy istikametinden fabrikaya girerek, anahtarla otomobili arıyor. Arabayı bulan hırsız, buradan göl yolu istikametine, ardından İznik Işıklı kavşağından Yalova istikametine doğru kaçarken kameralara takıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, oto hırsızının peşine düştü.

(Musa Öztürk/İHA)