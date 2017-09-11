11.09.2017 16:52 Otlardan çıkan yangın otoparka sıçradı

Elazığ'da otların yanmasıyla başlayan yangın, yedi emin otoparkına sıçradı. Yangında 4 araç zarar gördü. Elazığ'da otların yanmasıyla başlayan yangın, yedi emin otoparkına sıçradı. Yangında 4 araç zarar gördü.

Yangın, merkez Hicret Mahallesi'nde yedi emin otoparkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda başlayan yangın, yedi emin otoparkı olarak kullanılan hacizli ve kazalı araçların bulunduğu otoparka sıçradı. Yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alırken, 4 araç zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yunus Özhanlı /İHA)

