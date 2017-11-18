Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Otizmli Kubilay altın madalya kazandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Otizmli Kubilay altın madalya kazandı

Kahramanmaraşlı otizm hastası Kubilay Özbek, Antalya'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma 1'inci ve 2'nci Bölge Atletizm Şampiyonası'nda ki 800 metre koşuda altın madalya kazanarak ailesine büyük sevinç yaşattı.

Kahramanmaraşlı otizm hastası Kubilay Özbek, Antalya'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma 1'inci ve 2'nci Bölge Atletizm Şampiyonası'nda ki 800 metre koşuda altın madalya kazanarak ailesine büyük sevinç yaşattı.
Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyeti kapsamında, 4-6 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen atletizm şampiyonasında başarı elde eden Özbek, kendisi gibi diğer otizmlilere de örnek oldu.
Sporcu kimliğinin yanı sıra, müzik kulağı da bulunan Kubilay Özbek, piyano ile farklı eserleri de zorlanmadan çalabiliyor. Binevler Ortaokulu Otizimli Çocuk Eğitim Merkezi OÇEM sınıfında eğitim gören Kubilay, ailesinin de desteğiyle yeni başarılara adım atmak istiyor. Konuşmakta zorluk çeken otizmli Kubilay, "Birinci oldum şampiyon oldum çok mutluyum" dedi.
Kubilay Özbek'in annesi Sibel Özbek ise, "Kubilay yetenekli bir çocuk, yani yeteneğine inandığımız için müziğe yönlendirdik. Hareketli olması da bizim için bir artı oldu ve o sayede birinci oldu koşuda. Guruluyum bir anne olarak sevinçliyim. Kubilay'ın rahatsızlığıyla alakalı çok zorluklar yaşadık. Onlar geride kaldı, Kubilay'ı seviyoruz yetenekli bir çocuk" şeklinde konuştu.

LEVENT ÖZBEK: HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI TEMSİL ETMEK
Kubilay'ın babası Levent Özbek ise Kubilay'ı çok sevdiklerini dile getirerek, "Yetenekli bir çocuk, hedefimiz Türkiye'yi uluslararası temsil etmek. Kubilay'ın küçüklüğünden beri eğitimine olsun, sosyal faaliyetlerine olsun yaptığımız emeklerin karşılığını almak bize mutluluk veriyor. İnşallah ileride daha iyi, daha güzel yerlerde görürüz Kubilay'ı. Hayata tutunmuş bir birey olarak vatanına, milletine bağlı birey olarak yetiştirmek istiyoruz. İnşallah bu uğurda yetişeceğine inanıyoruz. Kubilay bizim gururumuz, onun için her türlü fedakarlığı yapmaya razıyız. Atletizm dalında ulusal ve bölgesel yarışmalar vardı, Kubilay 800 metreyi 5 dakikada koşarak otizmli olarak altın madalya aldı kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah diğer branşlarda elde edecektir. Küçüklükten beri hiperaktif olduğu için ve uzun süreli koşuları yaptığı için fazlada zorlanmadı zaten. Amacımız bu atletizm de başarısını daha da artırmak. Antrenörümüz Aysun hocamız ile birlikte daha da ilerilere taşıyarak Türkiye'yi uluslararası temsil etmek istiyoruz. Okuduğu okulda eksik materyallerle eğitimine devam ediyor, sınıfının değiştirilip kaliteli bir sınıfa konulmasını da istiyoruz" diye konuştu.
(Halil Koyun - Muhammet Özer/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Konya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Otizmli Kubilay altın madalya kazandı
Gezici Araştırma'nın son anketi! İYİ Parti yüzde kaç oy alır?
10 ilde 45 kişiye FETÖ operasyonu
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya büyük darbe
3 saniyede cep telefonu çaldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
NATO Erdoğan fotoğrafını seçen subayı ordudan attı
Beşiktaş-Akhisar maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş-Akhisar maçı golleri ve geniş özeti
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi! Kısıtlarız
Dünya Kupası'na katılan tek Türk: Cüneyt Çakır
Dünya Kupası'na katılan tek Türk: Cüneyt Çakır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz mesajı: Dövizdeki şişkinlik bitecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz mesajı: Dövizdeki şişkinlik bitecek!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Konya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Konya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Otizmli Kubilay altın madalya kazandı
Otizmli Kubilay altın madalya kazandı
Gezici Araştırma'nın son anketi! İYİ Parti yüzde kaç oy alır?
Gezici Araştırma'nın son anketi! İYİ Parti yüzde kaç oy alır?
10 ilde 45 kişiye FETÖ operasyonu
10 ilde 45 kişiye FETÖ operasyonu
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya büyük darbe
3 saniyede cep telefonu çaldı
3 saniyede cep telefonu çaldı
Mersin'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Mersin'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Bakan Çelik, Stoltenberg ile biraraya geldi
Bakan Çelik, Stoltenberg ile biraraya geldi
Akdağ'dan Norveç'teki skandala ilişkin açıklama:
Akdağ'dan Norveç'teki skandala ilişkin açıklama:
Feto, iç çamaşırını göndermiş
Feto, iç çamaşırını göndermiş
Mamaya sarılan annelere uzman uyarısı
Mamaya sarılan annelere uzman uyarısı
Alkol aldığı binada yanarak can verdi
Alkol aldığı binada yanarak can verdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English