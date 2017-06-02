Otele silahlı saldırı: 37 ölü

Filipinler'de bir otele gerçekleştirilen silahlı saldırıda 37 kişi öldü, en az 70 kişi yaralandı.

Filipinler'de bir otele gerçekleştirilen silahlı saldırıda 37 kişi öldü, en az 70 kişi yaralandı.

Filipinler'in başkenti Manila'da bir otelin gazino bölümünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 13'ü personel 37 kişi hayatını kaybetti, en az 70 kişi ise yaralandı.

Manila Metropolitan Polis Şefi Oscar Albayalde, saldırganın kimliğinin henüz belirlenmediğini ifade ederek saldırının terörle ve Marawi'deki operasyonlarla bağlantılı olmadığını açıkladı. Albayalde, İngilizce konuşan saldırganın kumarhanede para kaybetmiş ve kaybettiklerini geri almak için saldırıyı düzenlemiş olabileceğini ifade etti. M4 silahı kullanan saldırganın önce uyarı ateşi açtığı ardından gazinoda bulunan masa, sandalye ve halıları benzin dökerek yaktığı öğrenildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, zanlı, saldırının ardından otel odalarından birine saklanıp kendini battaniyeye sardı ve yaktı. Polis, yaralanmaların çoğunun gazinoda çıkan yangın nedeniyle olduğunu ve saldırıyla ilgili 2. bir şüphelinin arandığını açıkladı.

(Jo Reyes / İHA)