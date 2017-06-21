Otelde kardeşinin kimliği ile çalışan PKK'lı yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kardeşinin kimliği ile bir otelde garson olarak çalıştığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyesi yakalandı. Terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kardeşinin kimliği ile bir otelde garson olarak çalıştığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyesi yakalandı. Terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Marmaris Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu Siteler Mahallesi'nde bir apart otele gitti. 27 yaşında garson olarak çalışan U.A. adlı şahsı yakalayarak Terörle Mücadele Grup Amirliğine götüren polis, U.A'nın yapılan incelemesinde kardeşi A.A.'ya ait kimlik ve belgelerle iki ay önce otelde garson olarak işe başladığını tespit etti. U.A.'nın yapılan UYAP araştırmasında PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 6 ve 4 yıl olmak üzere toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Zanlı polisteki işlemlerinin ardından Muğla E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

(Vural Efecik /İHA)