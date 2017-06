Otel ücretlerine kızdı, aracını bu hale getirdi

Kütahya'da yaşayan Yılmaz Akkaya, tatil için gittiği yerlerde otel ücretlerini yüksek bulunca 1992 model otomobilini mini bir otele çevirdi.

Her sene tatil beldelerine gittiğini ve otel paralarının yüksek geldiğini söyleyen Yılmaz Akkaya, "Bir gün eve döndüğümde kağıdı kalemi aldım ve aracın projesini çizdik. Malzemesini aldım, el işçiliğini de kendim yaptım. Bu bana yaklaşık 8 bin TL'ye mal oldu" dedi.

İçerisindeki ince detayların çok olduğu aracın vites kolunda toka ve tespihler, deri döşeme koltuklar, perdeleri ve len ışıkları ile vatandaşların ilgisini çektiğini ve 4 yıl önce aldığı Kartal model otomobili ile tatil köylerini gezdiğini söyleyen Akkaya, "Her gittiğim yerde otomobilim ilgi görüyor. Bazı bölgelerde 'Benim arabamı da yapar mısın' diyerek iş teklifi sunan bile var" diye konuştu.

(Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu / İHA)