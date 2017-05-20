Otel inşaatında korkutan yangın

Bursa'da bir otel inşaatında yangın çıktı. İkinci kattan çıkan alevler onuncu kata kadar ulaşırken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Bursa'da bir otel inşaatında yangın çıktı. İkinci kattan çıkan alevler onuncu kata kadar ulaşırken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesinin Odunluk Mahallesi'nde bir otel inşaatında yangın çıktı. Saat 16.00 sularında otel inşaatının ikinci katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken, alevler ikinci kattan onuncu kata kadar ulaştı. İnşaatın dış cephesi alev alev yandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Polis güvenlik tedbiri alırken, söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Yanan otel inşaatının yanında lüks bir otel ile iş hanı bulunuyor.

