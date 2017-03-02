ÖSYM - YGS giriş yerleri belli oldu

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM adayların YGS'ye gireceği yerleri açıkladı. Adaylar sınava nerede gireceğini osym.gov.tr adresinden görülebilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

YGS adayları Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testine tabi tutulacak.

YGS tek oturumda yapılacak ve sınav, saat 10.00'da başlayacak ve 160 dakika sürecek.

"YGS İÇİN ÇİPLİ KİMLİK KARTI ŞARTI BULUNMUYOR"

ÖSYM Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, üniversite adaylarının 12 Mart 2017'de yapılacak YGS'ye "çipli kimlik kartı" ile girme zorunluluğu bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olan kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında, yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar 15 gün geçerli "geçici kimlik belgesi" düzenleneceği düşünülerek, kimlik değişikliği talebi olan adayların yeni kimlik kartı edinme işlemlerini sınav günlerine bırakmamaları gerekiyor.

Adaylar, mevcut nüfus cüzdanları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar düzenlenen 15 gün süreli "geçici kimlik belgesi" ile de sınava girebilecek.

BİNA GİRİŞ SAATİNE DÜZENLEME

ÖSYM sınavlarında, başlama saatinden sonra sınav salonuna alınan adayların, diğerlerinin dikkatini dağıtacak şekilde gürültü yapması, sınav kurallarının iş ve işlem takip formunun okunmasından sonra salona geldikleri için yasaklı eşya ve diğer kurallar ile ilgili son hatırlatmaları duymaması ve salonda düzenin bozulmasına yol açmaları sebebiyle, sınav binalarına giriş saatleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, adayların sınav binasına alınma işleminin başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılmasına karar verildi.

Adaylar, YGS'de ve LYS'nin sabah oturumlarında sınav binalarına en son saat 09.45'te giriş yapabilecek.

LYS'nin öğleden sonraki oturumlarında ise adaylar en geç saat 14.15'te sınav binalarına alınacak.

Bu saatlerden sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.