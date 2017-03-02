Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
ÖSYM - YGS giriş yerleri belli oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

ÖSYM - YGS giriş yerleri belli oldu

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YGS'ye sayılı günler kaldı. Başvuruların tamamlanmasının ardından ÖSYM adaylar için sınav giriş yerlerini açıkladı.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 

ÖSYM adayların YGS'ye gireceği yerleri açıkladı. Adaylar sınava nerede gireceğini osym.gov.tr adresinden görülebilecek.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

YGS adayları Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testine tabi tutulacak.

YGS tek oturumda yapılacak ve sınav, saat 10.00'da başlayacak ve 160 dakika sürecek.

"YGS İÇİN ÇİPLİ KİMLİK KARTI ŞARTI BULUNMUYOR"

ÖSYM Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, üniversite adaylarının 12 Mart 2017'de yapılacak YGS'ye "çipli kimlik kartı" ile girme zorunluluğu bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olan kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında, yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar 15 gün geçerli "geçici kimlik belgesi" düzenleneceği düşünülerek, kimlik değişikliği talebi olan adayların yeni kimlik kartı edinme işlemlerini sınav günlerine bırakmamaları gerekiyor.

Adaylar, mevcut nüfus cüzdanları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar düzenlenen 15 gün süreli "geçici kimlik belgesi" ile de sınava girebilecek.

BİNA GİRİŞ SAATİNE DÜZENLEME

ÖSYM sınavlarında, başlama saatinden sonra sınav salonuna alınan adayların, diğerlerinin dikkatini dağıtacak şekilde gürültü yapması, sınav kurallarının iş ve işlem takip formunun okunmasından sonra salona geldikleri için yasaklı eşya ve diğer kurallar ile ilgili son hatırlatmaları duymaması ve salonda düzenin bozulmasına yol açmaları sebebiyle, sınav binalarına giriş saatleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, adayların sınav binasına alınma işleminin başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılmasına karar verildi.

Adaylar, YGS'de ve LYS'nin sabah oturumlarında sınav binalarına en son saat 09.45'te giriş yapabilecek.

LYS'nin öğleden sonraki oturumlarında ise adaylar en geç saat 14.15'te sınav binalarına alınacak.

Bu saatlerden sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Prim son ödeme günü uzatıldı
Almanya'daki skandala Bozdağ'dan ilk açıklama!
Özel Kuvvetler Komutanlığındaki olaylara ilişkin davada ara karar
Cumhurbaşkanı MİT Müsteşarını kabul etti
Vizyonda bu hafta
Cem Özdemir: 'Bir hatalı aranacaksa hatalı bizleriz'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
İşte son referandum anketi! Mart 2017
İşte son referandum anketi! Mart 2017
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
Bahçeli: Barzani tercihini iyi niyetle yorumlayamam
Bahçeli: Barzani tercihini iyi niyetle yorumlayamam
Türk askerinden o fotoğrafa cevap!
Türk askerinden o fotoğrafa cevap!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Prim son ödeme günü uzatıldı
Prim son ödeme günü uzatıldı
Almanya'daki skandala Bozdağ'dan ilk açıklama!
Almanya'daki skandala Bozdağ'dan ilk açıklama!
Özel Kuvvetler Komutanlığındaki olaylara ilişkin davada ara karar
Özel Kuvvetler Komutanlığındaki olaylara ilişkin davada ara karar
Cumhurbaşkanı MİT Müsteşarını kabul etti
Cumhurbaşkanı MİT Müsteşarını kabul etti
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Cem Özdemir: 'Bir hatalı aranacaksa hatalı bizleriz'
Cem Özdemir: 'Bir hatalı aranacaksa hatalı bizleriz'
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
26 kişiye terörden gözaltı
26 kişiye terörden gözaltı
Demba Ba ve Caner takımla çalıştı
Demba Ba ve Caner takımla çalıştı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korku dolu dakikalar
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korku dolu dakikalar
ÖSYM - YGS giriş yerleri belli oldu
ÖSYM - YGS giriş yerleri belli oldu
Azerbaycan, Ermeni İHA'sını düşürdü
Azerbaycan, Ermeni İHA'sını düşürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English