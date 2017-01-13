13.01.2017 14:22 ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavlar incelenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ / PDY kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Bakanlar Kurulunda alının karar ile ÖSYM'nin son 15 yıl içerisinde yaptığı sınavlara yönelik bilgisayar kayıtlarını inceleyecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ / PDY kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Bakanlar Kurulunda alının karar ile ÖSYM'nin son 15 yıl içerisinde yaptığı sınavlara yönelik bilgisayar kayıtlarını inceleyecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakanlar Kurulunda alınan karar ile ÖSYM'nin son 15 yıl içerisinde yaptığı sınavları inceleyecek. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında sınav sorularının çalınmasına yönelik başlatılan soruşturma ile ÖSYM'nin üniversiteye giriş sınavları, Kamu Personeli Seçme Sınavları dahil son 15 yıl içerisindeki tüm sınavları incelemeye alınacak.

(İlker Turak / İHA)

