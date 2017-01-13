ÖSYM'nin son 15 yılda yaptığı sınavlar incelenecek!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ / PDY kapsamında yürütülen sınav yolsuzluklarıyla ilgili soruşturma kapsamında Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar ile ÖSYM'nin son 15 yıl yaptığı sınavlara yönelik bilgisayar kayıtlarını inceleyecek.

Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar ile ÖSYM'nin son 15 yıl yaptığı sınavlara yönelik bilgisayar kayıtlarını inceleyecek.

SON 15 YILIN SINAVLARI İNCELENECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nce sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınav sorularının bulunduğu bilgisayarların imajlarını ve bu bilgisayarların log kayıtlarını incelemek üzere Bakanlar Kurulu'ndan izin aldığı belirtildi.

SORULARIN NASIL SIZDIRILDIĞI BELİRLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün KPSS sorularını nasıl sızdırdığını belirledi.