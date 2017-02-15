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ÖSYM'den o iki sınava referandum ayarı!
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ÖSYM'den o iki sınava referandum ayarı!

TUS ve STS sınavları ertelendi. 16 Nisan'da yapılması planlanan TUS ve STS sınavları ÖSYM'nin son dakika kararıyla 22 Nisan 2017 Cumartesi gününe ertelendi.

TUS ve STS sınav tarihleri değişti. TUS ve STS sınavları 22 Nisan 2017 Cumartesi gününe alındı. ÖSYM tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) 16 Nisan'da düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak aynı tarihte anayasa referandumunun yapılacak olması nedeniyle sınav tarihinin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada ise her iki sınavın da 22 Nisan'da uygulanacağı duyuruldu:

“16 Nisan 2017 tarihinde yapılacağı duyurulan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2017-TUS İlkbahar Dönemi) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2017-STS Tıp İlkbahar Dönemi), referandum nedeniyle 22 Nisan 2017'de uygulanmasına ve 17 Mayıs 2017'de sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda; Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması sonrası atama işlemleri yapılan hekimlerin TUS'u kazanarak görev yerlerinden ayrılmaları yapılan atamaların hükümsüz kalması ve atama yerlerinde sağlık hizmet sunumunda yaşanan aksamalar nedeni ile TUS ve STS Tıp Sonbahar Dönemi Sınavlarının, 27 Ağustos'ta uygulanmasına, sınav sonuçlarının 20 Eylül'de açıklanmasına; 2018 yılından itibaren TUS ve STS Tıp Birinci Dönem sınavının şubat, TUS ve STS Tıp İkinci Dönem sınavının ağustos ayında yapılmasına karar verildi. 2017 sınav takvimi güncellenmiş haliyle http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.”
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