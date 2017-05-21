ÖSYM'den 'Geç Başvuru Günü' açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2017-ALES/LYS/KPSS/Adalet Bakanlığı Sınavları 'Geç Başvuru Günleri' hakkında açıklama yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2017-ALES/LYS/KPSS/Adalet Bakanlığı Sınavları "Geç Başvuru Günleri" hakkında açıklama yaptı.

ÖSYM, 2017-ALES/LYS/KPSS/Adalet Bakanlığı Sınavları Geç Başvuru Günleri hakkında resmi twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Merkezimizce basılı ortamda yapılan her bir sınavın başvuru süresinden sonraki bir tarihte tek gün ile sınırlı olmak üzere bir geç başvuru günü belirlenmesine, geç başvuru gününde başvuranlardan artırımlı sınav ücreti alınmasına, bu sınav ücretinin ilgili Sınav Kılavuzunda belirlenmesine ve belirlenen sınav ücretinin sadece ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (http://odeme.osym.gov.tr) üzerinden geç başvuru gününde en geç saat 23.59'a kadar yatırılabilmesine, geç başvuru tarihinde başvuran adayların sadece Ankara ilinde sınava alınmalarına, bu çerçevede sınav takviminin bu yönde güncellenmesine karar verilmiştir" uyarısında bulunuldu.

Ayrıca başvuru tarihi sona ermiş ancak sınavı henüz yapılmamış olan ÖSYM'nin twitterda paylaştığı bağlantıda belirtilen sınavlarda tabloda verilen geç başvuru tarihlerinde, süresi içerisinde başvuru yapmayan adayların bir gün süre ile başvurularının alınmasına, ilgili Sınav Kılavuzlarında belirtilen sınav ücretinin sadece ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (http://odeme.osym.gov.tr) üzerinden artırımsız olarak geç başvuru gününde saat 23.59'a kadar yatırılabilmesine ve bu sınavlara başvuran ve ücretini yatıran adayların tercih edecekleri sınav merkezlerinde sınava alınmalarına da karar verildiği açıklandı.

(Yağmur Yıldız / İHA)