ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama; LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak. Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı, ÖSYM ile öğrenci alacak. ÖSYM açıkuçlu sınav sorularını internet sitesinde yayınlayacak.

2017 ÖSYS DEĞİŞİKLİKLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir.

Adaylar, saat 10.00'da başlayan sınavlarda saat 09.45'ten sonra; saat 14.30'da başlayan sınavlarda saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacaktır.

LYS-1'de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacaktır.

Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynıdır.

Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belirlenmiştir.

Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacaktır.