OSTİM'de patlama: 3 yaralı

Ankara OSTİM'de bir işyerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Ankara OSTİM'de bir işyerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, OSTİM'de bir işyerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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