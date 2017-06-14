OSTİM'de patlama: 3 yaralı

Ankara OSTİM'de bir işyerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Ankara OSTİM'de bir işyerinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, OSTİM'de bir işyerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

