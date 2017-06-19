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Östersunds'u tanıyalım
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Östersunds'u tanıyalım

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turunda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turunda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç'in Östersunds takımı ile eşleşen Galatasaray'ın rakibi, şu an ligde oynadığı 12 karşılaşmada topladığı 21 puanla 3. sırada bulunuyor. Geçen sezon 16 takımlı İsveç Ligi'ni 42 puanla 8. sırada tamamlayan Östersunds, maçlarını 8466 kapasiteli Jamtkraft Arena'da oynuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL GELDİ?
Östersunds, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını İsveç Kupası'nı kazanarak elde etti. Çeyrek Final'de Trelleborgs'ı 4-1, yarı finalde Hacken'i 3-1 mağlup eden Östersunds, finalde Norrköping ile eşleşti. Rakibini 4-1 mağlup ederek kupaya uzanan İsveç ekibi, bu sonuçla da UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazandı.

TOPLAM DEĞERİ 7 MİLYON EURO
Östersunds, İsveç Ligi'nin orta sıra takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor. 23 kişilik kadrosu genç isimlerden oluşan Östersunds'un en tecrübeli isimleri kaleci Aly Keita, savunma oyuncusu Bobo Sollander ve takımın Irak asıllı kaptanı Brwa Nouri. Takımın en önemli ismi ise, orta sahanın ortasında forma giyen 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Jamie Hopcutt. Bu sezon ligde 6 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, 5 gol atarak takımının en golcü ismi oldu. Kadrosunda 23 futbolcu bulunan takımın toplam piyasa değeri 7 milyon Euro. Bu rakam, 11 milyon Euro piyasa değeri belirlenen Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'dan 4 milyon Euro daha az.

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