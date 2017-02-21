ÖSO'nun El Bab'daki ilerleyişi sürüyor

Türk askerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın elindeki önemli yerleri ele geçirdi.
Türk askerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın elindeki önemli yerleri ele geçirdi. ÖSO'nun son olarak ele geçirdiği yerler arasında Sanat Lisesi, Cehcah ve Rummane meydanları ve şehrin ortasındaki Zemzem Camisi bulunuyor. ÖSO, El Bab'da ele geçirdiği mahallelerde, DEAŞ tarafından canlı kalkan olarak kullanılan kadın ve çocuklardan oluşan sivilleri daha güvenli yerlere nakletti. ÖSO'nun ele geçirdiği bazı binaların içinde DEAŞ'ın kazdığı tüneller tespit edildi. (Abu Mucahit El Halebi / İHA)
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